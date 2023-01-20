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«Это было круто». Руне — о том, как в 15-летнем возрасте на него обратил внимание Надаль

«Это было круто». Руне — о том, как в 15-летнем возрасте на него обратил внимание Надаль
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19-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как однажды в 15-летнем возрасте во время тренировки на него обратил внимание 22-кратный победитель турниров «Большого Шлема» Рафаэль Надаль.

«Я тренировался рядом с Рафой и он немного следил за мной. Я подумал что-то вроде «оу, Рафа и правда наблюдает за мной». И это было очень круто. Я запомнил это», — приводит слова Руне Australian Open.

Прошлый сезон Руне начинал со 103-й строчки рейтинга ATP. В начале мая Хольгер выиграл свой первый титул на уровне ATP – соревнования категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). После этого он сенсационно дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл будущему финалисту, норвежцу Касперу Рууду. В конце октября датчанин стал лучшим на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

На Открытом чемпионате Австралии-2023 Руне вышел в третий круг, где сыграет с французом Уго Умбером.

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