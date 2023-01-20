«Это было круто». Руне — о том, как в 15-летнем возрасте на него обратил внимание Надаль

19-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как однажды в 15-летнем возрасте во время тренировки на него обратил внимание 22-кратный победитель турниров «Большого Шлема» Рафаэль Надаль.
«Я тренировался рядом с Рафой и он немного следил за мной. Я подумал что-то вроде «оу, Рафа и правда наблюдает за мной». И это было очень круто. Я запомнил это», — приводит слова Руне Australian Open.
Прошлый сезон Руне начинал со 103-й строчки рейтинга ATP. В начале мая Хольгер выиграл свой первый титул на уровне ATP – соревнования категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). После этого он сенсационно дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где проиграл будущему финалисту, норвежцу Касперу Рууду. В конце октября датчанин стал лучшим на турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
На Открытом чемпионате Австралии-2023 Руне вышел в третий круг, где сыграет с французом Уго Умбером.
- 20 января 2023
-
14:32
-
14:29
-
14:05
-
13:39
-
13:29
-
13:04
-
12:55
-
11:49
-
11:11
-
10:44
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
09:50
-
09:35
-
09:30
-
09:29
-
09:15
-
09:04
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
07:34
-
07:14
-
06:49
-
06:01
-
05:20
-
04:56
-
04:07
-
00:22
- 19 января 2023
-
23:17
-
23:00
-
22:27
-
22:16