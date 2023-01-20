Дарья Касаткина: результат ожиданий не оправдал, так бывает. Сезон только начался

Первая ракетка мира Дарья Касаткина высказалась о вылете с Открытого чемпионата Австралии. Касаткина в первом круге проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой со счётом 6:1, 6:1.

«Результат ожиданий не оправдал, так бывает. Проиграла ментальный баттл самой себе пока 2 дня ждала свой матч из-за постоянных переносов. Расписание и обстоятельства сложились явно не в мою пользу, но всегда есть чему учиться. Едем дальше, тренировки, а затем Эмираты и Катар. Сезон только начался», — написала Дарья Касаткина в своём телеграмм-канале.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру австралийка Эшли Барти, которая завершила профессиональную карьеру.