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Хачанов ушёл с 1-6 на тай-брейке четвёртого сета в победном матче с Тиафо

Хачанов ушёл с 1-6 на тай-брейке четвёртого сета в победном матче с Тиафо
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Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии-2023 — 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(11:9).

Примечательно, что на тай-брейке четвёртого сета, который оказался последним в матче, россиянин ушёл с 1-6, отыграв в общей сложности шесть сетболов.

Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Йосихито Нисиока, который ранее оказался сильнее обидчика Рафаэля Надаля, американца Маккензи Макдональда — 7:6(8:6), 6:3, 6:2.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который уже покинул розыгрыш.

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