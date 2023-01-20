Карен Хачанов: после тяжёлых времён пандемии зрители и атмосфера против меня

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии обратился к толпе с критикой.

«Не думаю, что очень круто радоваться моей двойной ошибке. Я знаю, что вы за другого парня. После тяжёлых времён пандемии атмосфера и зрители против меня, но мне всё равно нравится это», — сказал Хачанов на корте.

Хачанов обыграл Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(11:9). Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Йосихито Нисиока. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.