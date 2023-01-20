Хачанов впервые в карьере вышел во вторую неделю Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов, добившись победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге проходящего в эти дни Открытого чемпионата Австралии, впервые в своей карьере вышел во вторую неделю Australian Open.
Напомним, в 2017 и 2018 году Хачанову покорился лишь второй круг австралийского мэйджора. Далее, в течении четырёх лет подряд — в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах — россиянин доходил до третьего круга.
Хачанов ушёл с 1-6 на тай-брейке четвёртого сета, отыграв в общей сложности у Тиафо шесть сетболлов. Карен одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(11:9).
Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Йосихито Нисиока, который ранее оказался сильнее обидчика Рафаэля Надаля, американца Маккензи Макдональда — 7:6(8:6), 6:3, 6:2.
- 20 января 2023
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