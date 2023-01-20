Даниил Медведев в трёх сетах проиграл Себастьяну Корде и покинул Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Корда одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 3 часа. Медведев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету американца три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 10 возможных.
В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.
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