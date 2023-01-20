Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков — о вылете Медведева с AO: Корда играл в теннис на облаках и претендует на титул

Чесноков — о вылете Медведева с AO: Корда играл в теннис на облаках и претендует на титул
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.

«Корда играл просто потрясающе. Как он играет в теннис сейчас – как говорится, на облаках. У него получалось всё. Всё, что он хотел, он исполнил. Очень сложно играть против такого соперника, который находится в такой потрясающей форме. Чувство мяча, корта, пространства — направляет мяч, куда хочет. Против такого игрока чисто психологически Медведеву очень было сложно играть!

Мне кажется, по тому, как я до этого посмотрел матчи Корды, финал с Джоковичем, было понятно, что игрок может претендовать на титул на этом турнире. Поэтому до начала Australian Open я сказал, что для Медведева будет очень тяжёлый матч, когда увидел, что Корда может попасться. Он просто нереально играл, потрясающая игра в его исполнении», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Катастрофа! Медведев не дошёл до 2-й недели ТБШ и выпадет из топ-10 Катастрофа! Медведев не дошёл до 2-й недели ТБШ и выпадет из топ-10
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023