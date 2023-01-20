Виктор Янчук: Медведев сыграл очень стандартно. Чтобы побеждать Корду, не хватило изюминки

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Я не ожидал, что Медведев может проиграть три сета подряд. Отдавая в начале каждого сета по гейму на своей подаче, он был приговорён. К его счастью, он успел исправить положение к концу третьего сета, но его явно не хватило.



Равная игра, но Корда действовал менее надёжно, но более неожиданно и эффективно атаковал справа, удары справа всё-таки более остры и неожиданны, приносили больше очков. К тому же он иногда прибегал к резаным коротким ударам, что тоже имело успех, вносило разнообразие и неожиданность в розыгрыш.



К сожалению, Даниил сыграл очень стандартно для себя. Неплохо, но невыразительно. Не хватало как раз той изюминки, которой хотелось бы, чтобы была, — чтобы побеждать, а не просто разыгрывать. Хоть и хорошая подача, они на равных играли на своих подачах, но у Даниила не было преимущества. Нужно делать выводы и работать. Он прибавил в темпе, быстрее стал играть, но этого мало, нужна острота в отдельных ударах, её нужно повышать, как и разнообразие в действии», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.