Корда эмоционально высказался о победе над Медведевым

Американский теннисист Себастьян Корда прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым на Открытом чемпионате Австралии.

«Это был невероятный матч. Я знал, что должен был делать по ходу всего матча. Я придерживался этой стратегии, даже когда меня переполняли эмоции, но сейчас я в восторге. Сегодня играл потрясающе, и это был невероятный матч с моей стороны», — сказал американец в интервью на корте.

Корда одержал победу со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4). В следующем круге он сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.