Елена Веснина: весь матч Корда диктовал свои условия. Медведев был в роли догоняющего

Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.
«Было неожиданное поражение, но Даня играл с очень талантливым и перспективным Себастьяном Кордой, который находится в потрясающей форме. У Дани много чего не получалось, весь матч был в роли догоняющего. Он никак не мог вернуть свою игру, чтобы диктовать свои условия. Всё время условия диктовал Корда.
Корда играет очень агрессивно, а Даня пытался замедлить его, поэтому играл достаточно мягко, поэтому замедлял, чтобы пошли ошибки. Однако Корда действовал безупречно на всех решающих мячах, подавал здорово, принимал предельно агрессивно.
Жалко, что у Дани не получилось развернуть ход встречи. Я до конца верила, что переломит матч. Не сложился матч — такое бывает. Обычно Даня играл Australian Open хорошо и удачно, но в этом году не сложилось. Но соперник у него очень опасный. Когда я только увидела сетку, то сразу поняла, что с Кордой будет очень непросто», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 января 2023
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