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Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 21 января, стартует шестой игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.

Андрей Рублёв (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – приблизительно в 4:30.

Уго Умбер (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – приблизительно в 5:00.

Бенжамен Бонзи (Франция) – Алекс де Минор (Австралия) – приблизительно в 6:30.

Джеффри-Джон Вулф (США) — Майкл Ммо (США) – приблизительно в 6:30.

Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) – приблизительно в 6:30.

Григор Димитров (Болгария) — Новак Джокович (Сербия) – не ранее 11:00.

Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США) – не ранее 11:00.

Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Аргентина) – не ранее 11:00.

Календарь Australian Open, мужчины
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