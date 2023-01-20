Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 21 января, стартует шестой игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин.
Андрей Рублёв (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания) – приблизительно в 4:30.
Уго Умбер (Франция) – Хольгер Руне (Дания) – приблизительно в 5:00.
Бенжамен Бонзи (Франция) – Алекс де Минор (Австралия) – приблизительно в 6:30.
Джеффри-Джон Вулф (США) — Майкл Ммо (США) – приблизительно в 6:30.
Томми Пол (США) — Дженсон Бруксби (США) – приблизительно в 6:30.
Григор Димитров (Болгария) — Новак Джокович (Сербия) – не ранее 11:00.
Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США) – не ранее 11:00.
Энди Маррей (Великобритания) — Роберто Баутиста-Агут (Аргентина) – не ранее 11:00.
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