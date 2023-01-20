В ФТР прокомментировали вылет Даниила Медведева в третьем круге Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от американца Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии.



«Можно ли назвать поражение Медведева катастрофой? Откуда вы берёте такую терминологию, это спорт. Себастьян сегодня был просто сильнее практически по всем компонентам. Ему удалось навязать Даниилу свою игру, и он ещё раз показал, что готов претендовать на титулы на больших турнирах», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.