Ольховский: находится игрок, который играет чуть активнее, начинает растаскивать Медведева

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о поражении Даниила Медведева от Себастьяна Корды.



«Скажем прямо — Корда сегодня был интереснее на корте. Может, и есть вопрос к Дане: почему настолько пассивно? Играть на таком расстоянии от задней линии и так пассивно, что я не знаю.



Попадается очередной игрок, который играет чуть активнее, начинает просто растаскивать Даниила. Если атакующий игрок не делает большого количества ошибок, то это ведёт к более весомому результату. Не находит Даниил ключей к этой игре. Корда играл интереснее и активнее. Даня пытался как-то возвращать, но ты же не будешь бегать такие дистанции всё время, удачно возвращая.



Корда невероятно попадал в корт? Значит, было время бить и было удобно бить, недостаточное сопротивление оказывалось. Корда сейчас хорошо сыграл, но у него были провалы. В первом сете: 4:1, два брейка — 4:4. Даже 5:4 Даня повёл. Там было просто туда-сюда. При этом не Даниил активно играл, а Корда ошибался», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.