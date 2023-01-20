Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 20 января, состоялся пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее важными и интересными результатами в мужской сетке соревнований.



Australian Open. Мужчины. Результаты пятого игрового дня:

Мартон Фучович (Венгрия) – Янник Синнер (Италия, 15) – 6:4, 6:4, 1:6, 2:6, 0:6.



Стефанос Циципас (Греция, 3) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:2, 7:6 (7:5), 6:3.



Йосихито Нисиока (Япония) – Маккензи Макдональд (США) – 7:6 (8:6), 6:3, 6:2.



Франсиско Серундоло (Аргентина, 28) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6) – 1:6, 6:3, 1:6, 4:6.



Кэмерон Норри (Великобритания, 11) – Иржи Легечка (Чехия) – 7:6 (10:8), 3:6, 6:3, 1:6, 4:6.



Хуберт Хуркач (Польша, 10) – Денис Шаповалов (Канада, 20) – 7:6 (7:3), 6:4, 1:6, 4:6, 6:3.



Карен Хачанов (Россия, 18) – Фрэнсис Тиафо (США, 16) – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).



Себастьян Корда (США, 29) – Даниил Медведев (Россия, 7) – 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4).