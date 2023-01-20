Анна Дмитриева: не думала, что Медведев будет так плохо играть. Корда действовал свободно

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open с американцем Себастьяном Кордой.
«Можно было предвидеть, что будет трудный матч. Но я не думала, что Даня будет так плохо играть. У него была хорошая вспышка только при счёте 4:1 в первом сете: он немножко прибавил темп, сразу трудно стало Корде, и он стал ошибаться. Когда счёт стал 6:6, Даня снова смягчил.
Медведев ждал только ошибку Корды, а Корда действовал хорошо и свободно по всему корту. Он имел преимущество и на задней линии, потому что играл широко. Главное, что Корда выходил вперёд к сетке, потому что у него было с чего выходить, а с лёту он играет хорошо.
Даня ни разу не обвёл Корду. Себастьян имеет практически весь теннисный арсенал. Даня был ограничен в своих не очень острых ударах. Корда действовал разнообразно и использовал всё, что имел», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 января 2023
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