«Звезда показала не лучшую игру». Камельзон — о вылете Медведева с Australian Open — 2023

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open против американца Себастьяна Корды.

«С точки зрения простого любителя тенниса, поражение Медведева – катастрофа. Но если смотреть с профессиональной точки зрения, нужно отдать должное Корде, ему удалось показать прекрасную игру. Он вёл практически весь матч. Не смотря на усилия Медведева и в первом, и в третьем сете, когда он с 2:4 сравнялся и пробовал вытащить это дело, он не сдавался.



Факт есть факт, но я видел всю игру. Корда играл лучше Медведева. К моему удивлению и неудовольствию. Мы больше болеем за своих. Но что есть, то есть. Игра показалась мне, что Медведев недостаточно в середине матча к сетке мало ходил, держался на задней линии, потому что только его хорошие проходы давали результат. А Корда показал, что может играть по всей площадке, он блестяще держал мяч за задней линией, он владеет укороченными. Этот молодой парень на очень хороших ногах стоит, очень хорошие перемещения по корту.



Матч был очень интересен, в таких турнирах, как «Большие Шлемы», не бывает на таком уровне неинтересных матчей, особенно если проигрывают звёзды. Звезда на этот раз не показала свою лучшую игру, на что она способна. Очень жаль, что Медведев проиграл», – сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.