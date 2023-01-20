Шамиль Тарпищев оценил перспективы Хачанова на AO-2023 после выхода в четвёртый круг

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на выход россиянина Карена Хачанова в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии.



«Хачанов реально может вернуться в топ-10, нужно только разнообразие. Он играет плотно, подаёт хорошо, Тиафо не смог его разорвать, как бы он ни пытался рвать игру, Карен отвечал. Если Хачанов сможет так же подавать, то может выигрывать и дальше на этом турнире», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.