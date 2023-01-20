Синнер — о предстоящей игре с Циципасом: с нетерпением жду матча. Он один из лучших в мире

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем матче с четвёртой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в четвёртом круге Australian Open.

«Конечно, я всегда с нетерпением жду таких матчей, зная, что он один из лучших игроков в мире. Но я немного изменил свою игру. Надеюсь, будет хороший матч. Как я сказал, очень жду таких матчей. Ради этого я тренируюсь. Посмотрим, как сложится в этом году», – сказал Синнер на пресс-конференции.

В прошлом году Синнер уже проигрывал греческому теннисисту в четвертьфинале Australian Оpen – 3:6, 4:6, 2:6. По личным встречам Циципас ведёт со счётом 4:1.

Матч четвёртого круга Australian Open – 2023 между Синнером и Циципасом состоится послезавтра, 22 января, после 3:00 по московскому времени.