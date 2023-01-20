Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 5-го игрового дня

Сегодня, 20 января, состоялся пятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее важными и интересными результатами в женской сетке соревнований.
Australian Open. Женщины. Результаты пятого игрового дня:
Барбора Крейчикова (Чехия) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:2, 6:3.
Джессика Пегула (США) — Марта Костюк (Украина) — 6:0, 6:2.
Катерина Байндль (Украина) — Елена Остапенко (Латвия) – 3:6, 0:6.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Даниэль Коллинз (США) — 6:2, 5:7, 6:2.
Ига Свёнтек (Польша) — Кристина Бушкэ (Испания) — 6:0, 6:1.
Бернарда Пера (США) — Кори Гауфф (США) — 3:6, 2:6.
Мэдисон Кис (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 6:1, 2:6, 1:6.
Чжу Линь (Китай) — Мария Саккари (Греция) — 7:6 (7:3), 1:6, 6:4.
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