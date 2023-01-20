Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ольховский оценил шансы Хачанова успешно пройти четвёртый круг Australian Open

Ольховский оценил шансы Хачанова успешно пройти четвёртый круг Australian Open
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мыслями о победе россиянина Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо на Открытом чемпионате Австралии, а также высказался о его перспективах успешно пройти четвёртый круг турнира.

«Матч мне понравился. Карен — молодчина, выдержал натиск, в первых двух сетах у него было преимущество, но дальше американец больше атаковал, острее играл. Карен показал, что в такой ситуации готов тянуть, он выдержал и физически, и психологически. Тай-брейк четвёртого сета, где он проигрывал, показал, что и из таких ситуаций Карен может выбираться.

Считаю, что дальше по сетке у Карена очень хорошие шансы. С Нисиокой вполне можно играть. На мой взгляд, Карен в хорошей форме, он будет фаворитом этого матча», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023