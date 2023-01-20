Ольховский оценил шансы Хачанова успешно пройти четвёртый круг Australian Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мыслями о победе россиянина Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо на Открытом чемпионате Австралии, а также высказался о его перспективах успешно пройти четвёртый круг турнира.
«Матч мне понравился. Карен — молодчина, выдержал натиск, в первых двух сетах у него было преимущество, но дальше американец больше атаковал, острее играл. Карен показал, что в такой ситуации готов тянуть, он выдержал и физически, и психологически. Тай-брейк четвёртого сета, где он проигрывал, показал, что и из таких ситуаций Карен может выбираться.
Считаю, что дальше по сетке у Карена очень хорошие шансы. С Нисиокой вполне можно играть. На мой взгляд, Карен в хорошей форме, он будет фаворитом этого матча», — приводит слова Ольховского ТАСС.
- 20 января 2023
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