Корда: один из лучших матчей в жизни. Мне всегда говорили, каким хорошим игроком могу быть

Американский теннисист Себастьян Корда высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым на Открытом чемпионате Австралии.
«Это был один из лучших матчей в моей жизни. Я просто придерживался плана игры, продолжал следовать ему. Я мыслил позитивно на протяжении всей встречи. Что бы ни случилось, продолжал двигаться вперед. Думаю, что это было самое важное, что я сделал сегодня.
Да, я всегда знал и мне всегда говорили, насколько хорошим теннисистом я могу быть. Теперь просто собираю вокруг себя нужных людей, создаю действительно сплоченную команду, просто доверяю процессу. Я расту как личность, как игрок, пытаюсь делать правильные вещи. Просто получаю удовольствие, наслаждаюсь этим и хорошие вещи происходят", — сказал Корда на послематчевой пресс-конференции.
- 20 января 2023
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