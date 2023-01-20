Медведев — об игре Корды: вероятно, он один из сильнейших «ударников»

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, что было самым сложным в игре с американцем Себастьяном Кордой. В завершившемся сегодня матче третьего круга Australian Open россиянин уступил американцу в трёх сетах со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).
«Корда очень сильно бьёт по мячу. Вероятно, он один из сильнейших «ударников». И очень рано это делает. Есть и другие парни, которые так играют. Но они мажут чаще, чем он. Он мазал не так уж много. Когда он ошибался, я пользовался возможностями. Мне не кажется, что упущенных возможностей было много. Вот почему я не говорю, что в каком-то конкретном моменте я должен был лучше сыграть, лучше подать. Мне надо было лучше играть в среднем на протяжении всего матча. А этого мне сделать не удалось.
Его теннис отличается от игры других. Он очень агрессивен. Очень рано идёт к мячу. Может, немного как Новак (Джокович). Но не каждый способен так играть. Если бы я так играл, я был бы 700-м в рейтинге», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
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