Хачанов: мне жаль, что я обыграл Тиафо в его день рождения

20-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прокомментировал победу над американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Если честно, я готовился к пятому сету. Не знаю, что сказать. Безумные ситуации в теннисе случаются часто. Не знаю… По-моему, это был очень качественный матч. Фрэнсис показал высокий уровень. Я знаю, что у него сегодня день рождения. Мне жаль. В прошлом матче я обыграл австралийца – трибуны были не очень довольны (смеётся). Теперь обыграл Фрэнсиса в день рождения. Надеюсь, смогу продолжать», — сказал Хачанов на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.