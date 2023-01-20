Хачанов ответил на вопрос, готов ли он выиграть турнир «Большого шлема»

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о готовности стать победителем турнира «Большого шлема».

«Я не люблю говорить, люблю делать. Конечно, я стараюсь прийти к этому достижению, но сосредоточиваюсь на процессе – на том, что мне нужно делать, чтобы стабильно показывать такие результаты и обыгрывать сильных ребят. Если это приведёт меня к тому, чего я хочу, я буду рад», — сказал Хачанов на послематчевой пресс-конференции.

В следующем круге Карен Хачанов встретится с японцем Йосихито Нисиокой. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. В мужской сетке турнира также по-прежнему выступает Андрей Рублёв. Его следующим соперником станет представитель Великобритании Даниэль Эванс.