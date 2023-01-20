Виктория Азаренко прокомментировала победу над Мэдисон Кис в третьем круге AO

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась мыслями о победе над американкой Мэдисон Кис в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Я сказала себе: «Никто не будет играть за тебя, ты просто должна выйти и сделать то, что считаешь правильным». Это качество, которым я горжусь, потому что я не волнуюсь и не чувствую себя плохо на корте, хотя, по сути, это нормальная реакция, когда теннисисты разочарованы.
Нахождение решения — это, безусловно, то, чем я горжусь. Но также нужно немного упрощать тактику в теннисе. Иногда, чтобы найти решение, вы немного зацикливаетесь на слишком многих вещах. А лёгкие решения принесли мне сегодня победу», — сказала Азаренко в интервью на корте.
- 20 января 2023
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