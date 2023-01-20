Видео невероятного розыгрыша между Медведевым и Кордой в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил представителю США Себастьяну Корде в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с одним из зрелищных розыгрышей матча, произошедшим в третьем сете.

Видео доступно на канале Australian Open. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии. Американец одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4). В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул нынешний розыгрыш.