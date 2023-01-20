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Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 21 января, стартует шестой игровой день соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у женщин.

Варвара Грачёва (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — приблизительно в 3:00.

Нурия Парризас-Диас (Испания) — Донна Векич (Хорватия) — приблизительно в 3:00.

Камила Джорджи (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) – приблизительно в 4:15.

Чжан Шуай (Китай) — Кэти Волынец (США) — приблизительно в 5:00.

Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия) — приблизительно в 6:15.

Линда Фрухвиртова (Чехия)— Маркета Вондроушова (Чехия) — приблизительно в 6:15.

Лаура Зигемунд (Германия) — Каролин Гарсия (Франция) — приблизительно в 11:00.

Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия) — приблизительно в 13:00.

Календарь Australian Оpen. Женщины
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