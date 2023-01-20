Саккари объяснила поражение от 87-й ракетки мира в третьем круге AO

Греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о поражении от представительницы Китая Чжу Линь в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Маргарет Корт».

«Я думаю, что мой уровень был не очень хорош. Я начала матч, постоянно обороняясь и почти не ударяя сильно по мячу, просто боялась играть в свою игру. Моей сопернице, по сути, нечего было терять. Она играла свободно. Китаянка наслаждалась собой и играла очень, очень хорошо.

Я видела её в туре. Честно говоря, я никогда не замечала, чтобы Чжу так хорошо играла. Не помню, чтобы она так хорошо двигалась, как сегодня», — цитирует Саккари пресс-служба WTA.

В следующем круге китайская теннисистка Чжу Линь сойдётся с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, которая одолела американку Мэдисон Кис.