Чилич опубликовал фото из больницы после перенесённой операции на колене

Хорватский теннисист Марин Чилич рассказал о перенесённой операции. Он опубликовал фото в социальных сетях, пояснив, что некоторое время будет залечивать травму колена.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИНА ЧИЛИЧА

«Несколько сложных недель для начала 2023 года. После консультации с различными специалистами я принял сложное решение сделать операцию на колене, так как это казалось лучшим вариантом исправления травмы, которую я получил в начале этого года.

К счастью, процедура прошла так хорошо, как мы могли надеяться. Правда, это означает, что некоторое время придётся провести вдали от теннисного корта, но есть и хорошая сторона — драгоценное время дома, с семьёй. Также сделаю всё, на что у нас нет времени во время путешествий. Чувствую себя позитивно и не могу дождаться возвращения в тур, но пока большое внимание буду уделять отдыху и реабилитации. Спасибо всем за добрые пожелания. Жду не дождусь, чтобы снова увидеться в туре!» — написал Чилич в социальных сетях.

В сезоне-2022 хорватский теннисист дошёл до четвёртого круга на Australian Open и US Open, до полуфинала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Уимблдонский турнир Марин Чилич пропустил из-за положительного теста на COVID-19.