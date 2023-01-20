В ФТР высказались о выходе Карена Хачанова в четвёртый круг Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Карена Хачанова над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга Australian Open. Российский теннисист одержал победу в четырёх сетах со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).
«Карен провёл отличный матч, сыграл очень собранно, использовал все свои сильные стороны. Если он играет в свою игру, то способен обыграть любого. Впрочем, как и все остальные, кто доходит до этой стадии турниров «Большого шлема», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В четвёртом круге Australian Open Карен Хачанов сыграет с японцем Йосихито Нисиокой.
Australian Open – 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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