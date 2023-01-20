Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. 20 января из борьбы за титул выбыли Даниил Медведев, Фрэнсис Тиафо, Денис Шаповалов, Кэмерон Норри. Поход за главным трофеем Australian Open продолжили Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Себастьян Корда, Хуберт Хуркач.

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Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который вылетел во втором круге, проиграв представителю США Маккензи Макдональду. Финалист прошлого года Даниил Медведев уступил американцу Себастьяну Корде.