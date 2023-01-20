Рыбакина — об игре со Свёнтек: если буду играть в свой теннис, то у меня есть все шансы

Чемпионка Уимблдона казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-е место рейтинга WTA) поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Australian Open с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.



«Конечно, она (Свёнтек) очень сильна физически и психологически. Думаю, если буду играть в свой теннис, агрессивно, стабильно проведу матч от начала до конца, то у меня есть все шансы. Я постараюсь показать максимум.

Если честно, круг не имеет значения, потому что Ига – отличный игрок. В любом случае цель – побеждать топов. Будь то первый, второй круг, цель – прибавлять в течение года. А он на самом деле длинный. Думаю, будет тяжёлый матч. И надеюсь, он сложится в мою пользу», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Матч четвёртого круга Australian Open – 2023 между Рыбакиной и Свёнтек состоится послезавтра, 22 января, около 3:00 по московскому времени.