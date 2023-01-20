Виландер: Свёнтек задаёт тон женскому теннису, как Рафа и Новак мужскому

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился мнением о первой ракетке мира польской теннисистке Иге Свёнтек.

«Есть определённый стиль игрока, которого невозможно победить. Если вы не будете сильно бить по мячу, вы не сможете победить Игу Свёнтек. И так можно сказать про матчи на любых покрытиях.

Когда наблюдаешь за кем-то вроде Новака Джоковича или Рафаэля Надаля на протяжении многих лет, сразу понимаешь, у кого есть шансы обыграть их, а у кого нет. И я думаю, что Ига задаёт тон женскому теннису, как Рафа и Новак мужскому. Половина теннисисток в туре думают, что просто ничего не могут с ней сделать.

Есть также некоторые, которые думают, что у них есть игра, способная помешать плану Свёнтек. Среди них Елена Рыбакина, Джессика Пегула. Кажется, что Ига проделала большую работу, она очень последовательна, она не собирается проигрывать игрокам, которые не могут противопоставить ей что-то новое», — цитирует Виландера Eurosport.