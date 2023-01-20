Легечка — перед матчем с Оже-Альяссимом: конечно, он фаворит. Но я знаю его слабые места

Чешский теннисист Иржи Легечка (71-е место рейтинга ATP) поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Australian Open с седьмой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. В третьем круге чех сенсационно выбил с турнирной дистанции 12-ю ракетку мира британца Кэмерона Норри, одержав победу в пяти сетах со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 3:6, 6:1, 6:4.



«Я очень рад, потому что ради матчей с подобными соперниками и играю в теннис. Я всегда мечтал выигрывать важные матчи на «Больших шлемах». И мечта исполняется, у меня есть шанс выступить на крупнейших аренах здесь, в Мельбурне. Но, с другой стороны, я знаю, что у меня есть уровень, чтобы побеждать этих парней. Знаю, что моя игра подходит для этих условий. Поэтому, конечно, снова фаворит он (Оже-Альяссим), но, думаю, он знает, как я могу играть. А я знаю его слабые места. Его сильные стороны, разумеется, тоже знаю, и нас ждёт отличный матч», – сказал чешский теннисист на пресс-конференции.

Матч четвёртого круга Australian Open – 2023 между Легечкой и Оже-Альяссимом состоится послезавтра, 22 января, около 3:00 по московскому времени.