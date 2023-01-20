Корда — перед матчем с Хуркачем: обычно, когда мы вместе тренируемся, он выигрывает турнир

Американский теннисист Себастьян Корда (31-е место рейтинга ATP) поделился ожиданиями от матча с 11-й ракеткой мира Хубертом Хуркачем, с которым он сыграет в четвёртом круге Australian Open.
«Безусловно, у него одна из лучших подач в туре. Он высокий, но классно двигается. Немного похож по стилю на Медведева. С нетерпением жду нашего матча. Мы довольно часто вместе тренируемся. Забавно, но, когда мы вместе тренируемся, он выигрывает турнир. Я всегда подшучиваю над ним по этому поводу. Да, будет круто, я очень жду. Захватывающе — четвёртый круг «Большого шлема». Я буду готов», — сказал американец на пресс-конференции.
Матч четвёртого круга Australian Open – 2023 между Кордой и Хуркачем состоится послезавтра, 22 января, около 3:00 по московскому времени.
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