Гауфф: я не борюсь за свою жизнь, я просто играю в теннис

Седьмая ракетка мира 18-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала победу над соотечественницей Бернардой Перой (41-е место рейтинга WTA) в матче третьего круга Australian Open и ответила, испытывает ли она волнение, участвуя в крупных турнирах в столь юном возрасте.

«Я действительно не так сильно нервничаю, когда играю. Это просто теннисный матч, я не борюсь за свою жизнь, я просто играю в теннис. Это просто игра, и самое худшее, что может случиться, — это то, что я проиграю и попробую снова.

Да, сегодня был тяжёлый матч. Бернарда била… ну, я не могу произнести это слово, но она била по мячу очень сильно, а я просто пыталась выдержать и занять позицию, когда была такая возможность. В прошлом сезоне у неё была длинная серия хороших матчей, поэтому я знала, что её будет сложно победить, поэтому я просто очень рада», — приводит слова Гауфф Eurosport.

В матче четвёртого круга Australian Open Гауфф сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Матч состоится послезавтра, 22 января, около 3:00 по московскому времени.