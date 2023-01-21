Гауфф: я не борюсь за свою жизнь, я просто играю в теннис

Седьмая ракетка мира 18-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала победу над соотечественницей Бернардой Перой (41-е место рейтинга WTA) в матче третьего круга Australian Open и ответила, испытывает ли она волнение, участвуя в крупных турнирах в столь юном возрасте.
«Я действительно не так сильно нервничаю, когда играю. Это просто теннисный матч, я не борюсь за свою жизнь, я просто играю в теннис. Это просто игра, и самое худшее, что может случиться, — это то, что я проиграю и попробую снова.
Да, сегодня был тяжёлый матч. Бернарда била… ну, я не могу произнести это слово, но она била по мячу очень сильно, а я просто пыталась выдержать и занять позицию, когда была такая возможность. В прошлом сезоне у неё была длинная серия хороших матчей, поэтому я знала, что её будет сложно победить, поэтому я просто очень рада», — приводит слова Гауфф Eurosport.
В матче четвёртого круга Australian Open Гауфф сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко. Матч состоится послезавтра, 22 января, около 3:00 по московскому времени.
- 21 января 2023
-
00:05
- 20 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:28
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:44
-
20:16
-
20:06
-
20:00
-
19:40
-
19:38
-
19:16
-
19:00
-
18:44
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:12