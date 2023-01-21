Циципас: теннис — это отличающийся изяществом и гармоничностью вид искусства

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сравнил теннис с искусством.

«Теннис – это отличающийся изяществом и гармоничностью вид искусства, который превращается в завораживающее, похожее на танец представление, когда смотришь его в замедленной съёмке и под мелодичный аккомпанемент музыки», – написал грек в своём аккаунте в «Твиттере».

В матче четвёртого круга Australian Open – 2023 Стефанос Циципас встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером (15-е место рейтинга ATP). Игра состоится послезавтра, 22 января, после 3:00 по московскому времени.

Стоит также отметить, что Стефанос Циципас принимает участие в парном разряде Australian Open вместе со своим братом Петросом. В матче первого круга они одержали победу над парой Рамкумар Раманатан (Индия)/Мигель-Анхель Рейес-Варела (Мексика). Во втором раунде им будет противостоять пара Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания). Матч начнётся сегодня, 21 января, около 4:30 по московскому времени.