Циципас: теннис — это отличающийся изяществом и гармоничностью вид искусства

Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сравнил теннис с искусством.
«Теннис – это отличающийся изяществом и гармоничностью вид искусства, который превращается в завораживающее, похожее на танец представление, когда смотришь его в замедленной съёмке и под мелодичный аккомпанемент музыки», – написал грек в своём аккаунте в «Твиттере».
В матче четвёртого круга Australian Open – 2023 Стефанос Циципас встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером (15-е место рейтинга ATP). Игра состоится послезавтра, 22 января, после 3:00 по московскому времени.
Стоит также отметить, что Стефанос Циципас принимает участие в парном разряде Australian Open вместе со своим братом Петросом. В матче первого круга они одержали победу над парой Рамкумар Раманатан (Индия)/Мигель-Анхель Рейес-Варела (Мексика). Во втором раунде им будет противостоять пара Весли Колхоф (Нидерланды)/Нил Скупски (Великобритания). Матч начнётся сегодня, 21 января, около 4:30 по московскому времени.
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