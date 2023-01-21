Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова и Яна Сизикова проиграли во втором круге Australian Open

Анастасия Потапова и Яна Сизикова проиграли во втором круге Australian Open
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд стали победительницами матча второго круга парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару россиянок Анастасии Потаповой и Яны Сизиковой.

Калинская и Доулхайд победили со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность матча составила 53 минуты. На счету Калинской и Доулхайд ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Потапова и Сизикова ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге Калинская и Доулхайд встретятся с победительницами противостояния швейцарок Белинды Бенчич и Хиль Белен Тайхман с Габриэлой Дабровски (Канада)/Джулианой Олмос (Мескика).

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
21 января 2023, суббота. 03:10 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Яна Сизикова
Россия
Яна Сизикова
А. Потапова Я. Сизикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
К. Доулхайд А. Калинская
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023