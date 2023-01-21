Анастасия Потапова и Яна Сизикова проиграли во втором круге Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с американской теннисисткой Кэролайн Доулхайд стали победительницами матча второго круга парного хардового турнира Australian Open. Теннисистки обыграли пару россиянок Анастасии Потаповой и Яны Сизиковой.
Калинская и Доулхайд победили со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность матча составила 53 минуты. На счету Калинской и Доулхайд ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Потапова и Сизикова ни разу не подали навылет, допустили пять двойных ошибок и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге Калинская и Доулхайд встретятся с победительницами противостояния швейцарок Белинды Бенчич и Хиль Белен Тайхман с Габриэлой Дабровски (Канада)/Джулианой Олмос (Мескика).
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