Андрей Рублёв обыграл Даниэля Эванса и вышел в 4-й круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над британским игроком Даниэлем Эвансом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:2, 6:3.
Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Эванса три эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является Рафаэль Надаль, ранее покинувший соревнование.
В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Уго Умбер — Хольгер Руне.
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