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Андрей Рублёв обыграл Даниэля Эванса и вышел в 4-й круг Australian Open

Андрей Рублёв обыграл Даниэля Эванса и вышел в 4-й круг Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над британским игроком Даниэлем Эвансом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Эванса три эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является Рафаэль Надаль, ранее покинувший соревнование.

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Уго Умбер — Хольгер Руне.

Australian Open (м). 3-й круг
21 января 2023, суббота. 04:35 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		2 3    
             
Даниэль Эванс
30
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Рублёв пробился в 1/8 финала Australian Open, не реализовав при этом 11 брейк-пойнтов! Рублёв пробился в 1/8 финала Australian Open, не реализовав при этом 11 брейк-пойнтов!
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