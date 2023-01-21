Андрей Рублёв обыграл Даниэля Эванса и вышел в 4-й круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над британским игроком Даниэлем Эвансом в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене «Мельбурн Парк» на хардовом покрытии. Рублёв оказался сильнее своего соперника со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

Россиянин выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Эванса три эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является Рафаэль Надаль, ранее покинувший соревнование.

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Уго Умбер — Хольгер Руне.