Стал известен соперник Андрея Рублёва в четвёртом круге Australian Open

Датский теннисист Хольгер Руне (10-я ракетка мира) обыграл француза Уго Умбера (106-й номер мирового рейтинга АТP) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Хольгер Руне одержал победу со счётом 6:4, 6:2, 7:6(5). Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. На счету Умбера девять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Руне пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи возможных.



В четвёртом круге Хольгер Руне сыграет с Андреем Рублёвым, который, в свою очередь, победил британца Даниэля Эванса.



Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул этот розыгрыш мэйджора.