Стало известно время начала матча Хачанов — Нисиока в 4-м круге Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов сыграет с японцем Йосихито Нисиокой в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Определено время начала матча.
Поединок между спортсменами начнётся завтра, 22 января, в 6:30 мск.
Напомним, два из трёх предыдущих очных матча между теннисистами Карен Хачанов выиграл. В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Хачанов оказался сильнее Фрэнсиса Тиафо, а Йосихито Нисиока переиграл Маккензи Макдональда.
Australian Open – 2023 проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который ранее покинул соревнование.
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