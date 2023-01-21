17-летняя Линда Фрухвиртова пробилась в 1/8 финала Australian Open — 2023

17-летняя чешская теннисистка Линда Фрухвиртова сенсационно пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023. Девушка лишь во второй раз в карьере играет в основной сетке турнира «Большого шлема».
В матче третьего круга Фрухвиртова со счётом 7:5, 2:6, 6:3 обыграла соотечественницу Маркету Вондроушову. Отметим, что к концовке матча Маркету сильно беспокоили проблемы с бедром.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа 10 минут. Фрухвиртова четыре раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Вондроушовой четыре эйса, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в четвертьфинал Australian Open Фрухвиртова сразится с представительницей Хорватии Донной Векич.
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