Британец Эванс поделился с Рублёвым бананом по ходу их матча на Australian Open — 2023

30-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс поделился с шестым номером рейтинга, россиянином Андреем Рублёвым бананом во время их матча в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2023. Россиянин в ответ поблагодарил британца и улыбнулся.

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.

Напомним, Рублёв уверенно выиграл матч с Эвансом, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Их встреча продлилась 2 часа 10 минут.

Следующим соперником Рублёва (5) в Мельбурне станет 10-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне (9).

В данный момент в мужской сетке Australian Open остались два россиянина — Рублёв и Карен Хачанов.