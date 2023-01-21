«Он будет чувствовать давление». Рублёв высказался о предстоящем матче с Руне на AO-2023

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с 10-й ракеткой мира, 19-летним датчанином Хольгером Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Он молодой, суперталантливый парень. На данный момент ему нечего терять, потому что он всё время выигрывал с позиции аутсайдера. Но в этом году посмотрим. Ему тоже будет непросто, да и мне особо нечего терять. Именно он является победителем нашего единственного матча, поэтому, думаю, он будет чувствовать некоторое давление. Потому что он захочет победить меня снова.

Мне нужно будет просто выйти на корт и сделать всё, что в моих силах, а там – посмотрим», — приводит слова Рублёва пресс-служба Australian Open – 2023.