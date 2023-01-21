Видеообзор неожиданного поражения Даниила Медведева от Корды на Australian Open — 2023
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионата Австралии – 2023. Ранее он два года подряд доходил до финала соревнований (2021, 2022).
В матче третьего круга Медведев (7) проиграл 31-й ракетке мира, 22-летнему американцу Себастьяну Корде (29) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 2 часа 59 минут.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.
Из-за данного поражения Медведев выпадет из топ-10 рейтинга ATP и будет в районе 12-го места. Впервые Даниил прорвался в десятку сильнейших теннисистов мира 15 июля 2019 года и с тех пор её не покидал.
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