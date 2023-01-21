«Он мне нравится». Британец Эванс — о том, почему поделился с Рублёвым бананом на AO-2023

30-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс ответил, что побудило его поделиться бананом с шестым номером рейтинга россиянином Андреем Рублёвым во время их матча в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2023.

«Просили принести четыре банана, а принесли только два. И он мне нравится, так что я поделился, чтобы у него тоже был. Поделился ли бы бананом с тем, кто мне не нравится? Точно нет», — сказал Эванс на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Рублёв уверенно выиграл матч с Эвансом, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Их встреча продлилась 2 часа 10 минут.

Следующим соперником Рублёва (5) в Мельбурне станет 10-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне (9).