«Он мне нравится». Британец Эванс — о том, почему поделился с Рублёвым бананом на AO-2023
Поделиться
30-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс ответил, что побудило его поделиться бананом с шестым номером рейтинга россиянином Андреем Рублёвым во время их матча в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«Просили принести четыре банана, а принесли только два. И он мне нравится, так что я поделился, чтобы у него тоже был. Поделился ли бы бананом с тем, кто мне не нравится? Точно нет», — сказал Эванс на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Рублёв уверенно выиграл матч с Эвансом, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2, 6:3. Их встреча продлилась 2 часа 10 минут.
Следующим соперником Рублёва (5) в Мельбурне станет 10-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне (9).
Комментарии
- 21 января 2023
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58
-
10:41
-
10:26
-
09:31
-
09:30
-
08:37
-
08:23
-
07:52
-
06:46
-
04:42
-
04:35
-
04:29
-
00:40
-
00:22
-
00:05
- 20 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:28
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:44
-
20:16
-
20:06
Партнерский контент