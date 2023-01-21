«У нас отличные отношения». Рублёв — о том, что британец Эванс поделился с ним бананом

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв оценил то, что британец Даниэль Эванс поделился с ним бананом во время их матча в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2023.
«Просто забавный момент (улыбается). Если бы он не дал мне банан, если бы он не поделился со мной, он всё равно был бы у меня, так как его принёс бы болбой. Но это был забавный момент. Как он сказал, да и вы тоже, между нами отличные отношения. Мы проводили классные матчи. Мы уже довольно много играли — некоторые матчи взял он, другие — я. Но последний выиграл я (улыбается). В следующий раз он попробует взять реванш.
Делился ли я когда-нибудь едой с соперниками? Ничего не приходит на ум. В большинстве случаев у тебя с собой на корте есть всё нужное. Может, бутылку воды, если она рядом и соперник тоже. Такое бывало. Я давал кому-то воды, и мне давали. Такое случалось часто. Но обычно всё есть на корте», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
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