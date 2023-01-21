Видеообзор зрелищной победы Карена Хачанова над Фрэнсисом Тиафо на Australian Open — 2023

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов нанёс поражение 17-му номеру рейтинга, американцу Фрэнсису Тиафо в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6(11:9).
Продолжительность поединка составила 3 часа 32 минуты. Хачанов сделал 19 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тиафо 15 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 14.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на Youtube-канале Australian Open TV.
Следующим соперником россиянина станет японский теннисист Йосихито Нисиока, который ранее оказался сильнее обидчика Рафаэля Надаля, американца Маккензи Макдональда — 7:6(8:6), 6:3, 6:2.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.
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