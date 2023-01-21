Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Даже думать об этом не хочу». Рублёв – о возможности выйти в финал Australian Open – 2023

«Даже думать об этом не хочу». Рублёв – о возможности выйти в финал Australian Open – 2023
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв ответил, думает ли о том, что на текущем Открытом чемпионате Австралии может дойти до решающих стадий турнира.

«Честно говоря, вообще нет. Не знаю, просто не думаю. Иду от матча к матчу. А то в прошлом бывало, когда я чувствовал, что могу выйти в полуфинал или даже в финал, а ничего этого в итоге не было. В этот раз даже думать о таком не хочу. Будет новый матч, и я выложусь на все сто. Если не получится — поеду домой, буду тренироваться и готовиться к новым турнирам. Сезон только начался», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Рублёв вышел в 1/8 финала Australian Open – 2023, где сразится с десятой ракетой мира датчанином Хольгером Руне.

«Так хочу выиграть, что перестаю себя сдерживать». Откровения Андрея Рублёва на АО «Так хочу выиграть, что перестаю себя сдерживать». Откровения Андрея Рублёва на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023