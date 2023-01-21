«Даже думать об этом не хочу». Рублёв – о возможности выйти в финал Australian Open – 2023
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Олимпийский чемпион 2020 года, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв ответил, думает ли о том, что на текущем Открытом чемпионате Австралии может дойти до решающих стадий турнира.
«Честно говоря, вообще нет. Не знаю, просто не думаю. Иду от матча к матчу. А то в прошлом бывало, когда я чувствовал, что могу выйти в полуфинал или даже в финал, а ничего этого в итоге не было. В этот раз даже думать о таком не хочу. Будет новый матч, и я выложусь на все сто. Если не получится — поеду домой, буду тренироваться и готовиться к новым турнирам. Сезон только начался», — сказал Рублёв на послематчевой пресс-конференции.
Ранее Рублёв вышел в 1/8 финала Australian Open – 2023, где сразится с десятой ракетой мира датчанином Хольгером Руне.
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