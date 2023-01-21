Кафельников высказался о вылете Медведева из топ-10 мирового рейтинга после AO

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал тот факт, что россиянин Даниил Медведев впервые с 2019 года выпадет из топ-10 рейтинга ATP.
«Трудно сказать, как на Данииле это скажется — всё будет зависеть от него. Единственное, теперь будет дискомфорт в том, что уже не будет сеяться таким образом, что сильные соперники будут на финальных стадиях турниров. Сейчас он может с третьего или четвёртого круга играть с довольно сильными соперниками.
Рано или поздно он всё равно может себе вернуть место в рейтинге. Большой минус в том, что соперники понимают, что у Даниила игра сейчас не такая идеальная, как была два года назад, и его можно обыгрывать — они этим пользуются.
Я не нахожусь внутри команды, чтобы понимать, как идёт тренировочный процесс. Если таким образом всё складывается, то нужно какие-то новшества вводить. Будет он это делать или нет — это зависит от его команды и самого Даниила», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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